LOZNICA – Situacija u lozničkom kraju menja se iz minuta u minut što se tiče snabdevanja građana strujom. Tokom noći je, kako je jutros izjavio zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, situacija bila bolja, gotovo svi su imali struje osim žitelja četiri, pet mesnih zajednica, ali je tokom noći ponovo došlo do kvarova na dalekovodima. Istakao je i da na teritoriji Loznice nema mesta odsečenih od sveta.

Ekipe ogranka Elektrodistribucije Loznica su od ranih jutarnjih časova na terenu kako bi se sistem elektrosnabdevanja stanovništva u toku jučerašnjeg dana u potpunosti osposobio. Kako je uoči jučerašnjeg zasedanja Štaba za vanredne situacije izjavio Darko Karapandžić, direktor ED Loznica, koja pored ostalog pokriva teritoriju Loznice i susednih opština Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija, u proteklih 72 sata angažovano je 110 ekipa i sistem snabdevanja električnom energijom se uspostavlja.

- Zbog vlažnog snega je tokom noći ponovo dolazilo do urušavanja stabala van zone raskresa dalekovoda, što je ugrožavalo napajanje strujom najviše na širem području teritorije grada Loznice, a zatim Malog Zvornika i Krupnja. Ekipe su na terenu i očekujemo stabilizaciju napajanja električne enrgije do kraja dana. Najbitnije je nam je da podignemo trafo-stanice 35 kV/10 kV, da najveći broj potrošača dobija struju i vraća se u stabilno napajanje. U protekla dva dana dosta nas je usporio vlažan sneg koji dostiže više od pola metra visine u brdsko-planinskim predelima, pristup dalekovodima je otežan jer se radi o seoskim i šumskim putevima. Sinoć je padala ledena kiša pa je došlo do stvaranja leda na betonskim stubovima zbog čega je jako otežano podizanje opreme, a izuzetno rizično penjanje ljudi na takve stubove. Očekujem da ćemo tokom dana za najveći deo potrošača koji pokriva ogranak ED Loznice uspeti da nastavimo isporuku struje –izjavio je i istakao da će se raditi i tokom praznika, kao i da su im stigla pojačanje iz drugih distribucija i na terenu su protekla 72 sata.

Nikola Dragićević, direktor JP ''Loznica razvoj'', kaže da je nakon Štaba angažovana dodatna mehanizacija privatnog preduzeća ''Stobeks'' i da su uspeli u potpunosti da očiste sve ulice i puteve, pre svega prvog prioriteta na kojima se odvija autobuski saobraćaj i na kojima je najveća frekvencija vozila.

Prema njegovim rečima ti putni pravci nisu bili u prekidu, centralne gradske i prigradske ulice u najvećem delu su u potpunosti očišćene, do asfalta. Sada se prelazi na čišćenje ulica drugog i trećeg prioriteta, a mehanizacija je neprekidno i u selima Gornjeg Jadra angažovana na rašičišćavanju puteva. Kako je naveo Loznica će spremno dočekati nove padavine i ni ubuduće neće biti prekida saobraćaja. Zbog nevremena mnoga seoska domaćinstvma, posebno u Gornjem Jadru, već treći dan nemaju struju, a neka ni vodu, a još teže im pada što se sve ovo dešava uoči Božića koji dočekuju u veoma teškim uslovima.

Podsetimo, zbog snežnog nevremena i teškoća u snabdevanju strujom u Loznici je prekjuče proglašena vanredna situacija.