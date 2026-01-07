Slušaj vest

Centralnim gradskim ulicama juče je između 13 i 14 sati prodefilovao veliki konvoj kamiondžija.

Vidno raspoložene kamiondžije svojim teretnjacima uz sirene privukle su pažnju Vranjanaca koji su se zatekli u gradu.

Bio je ovo nesvakidašnji prizor. Građani Borinog Vranja sa oduševljenjem su pozdravljali teškaše. Na većini kamiona na prednjem delu vozila istaknuta je srpska zastava i grančica badnjaka.

1/6 Vidi galeriju Veliki Božićni konvoj kamiondžija i u Vranju Foto: T. S.

Saobraćaj je regulisala policija tako da nije bilo većeg zastoja. Na svakoj raskrsnici gradskih ulica bio je po jedan policajac.

U Vranju je juče bilo kišovito, a maksimalna dnevna temperatura bila je 11 stepeni.

I pored lošeg vremena grad je bio prepun ljudi koji su užurbano nabavljali namirnice ne bi li pripremili trpezu za Badnje veče. Konvoj kamiondžija samo je uneo neobičnu dinamiku prazničnog dana uoči Božića.