Hitan apel za vozače - ne krećite na put ovom deonicom ako ne morate: Ledena kiša pada preko Zlatibora, a zbog guste magle vidljivost je jako mala (FOTO)
Srbija
Tokom popodnevnih sati ledena kiša počela je da pada na teritoriji Zlatiborskog okruga, a svim vozačima je usled nepovoljnih vremenskih uslova izdat hitan apel.
Foto: RINA
- Ledena kiša otežava saobraćaj, takođe preko Zlatibora je trenutno jaka magla i vidljivost je maksimalno smanjena. Stoga apelujemo na vozače da na put ovom deonicom kreću samo ako moraju i da obavezno vožnju prilagode uslovima na putu, rečeno je za RINU u preduzeću Putevi Užice.
Foto: RINA
Kako su noćas najavljene i snežne padavine, sve ekipe su u maksimalnoj pripravnosti.
Kurir.rs/RINA
