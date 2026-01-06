Tokom popodnevnih sati ledena kiša počela je da pada na teritoriji Zlatiborskog okruga, a svim vozačima je usled nepovoljnih vremenskih uslova izdat hitan apel .

- Ledena kiša otežava saobraćaj, takođe preko Zlatibora je trenutno jaka magla i vidljivost je maksimalno smanjena. Stoga apelujemo na vozače da na put ovom deonicom kreću samo ako moraju i da obavezno vožnju prilagode uslovima na putu, rečeno je za RINU u preduzeću Putevi Užice.