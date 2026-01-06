Slušaj vest

Saobraćaj u Srbiji odvija se po zimskim uslovima vožnje, dok je i dalje na snazi upozorenje na ledenu kišu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Upozorava se da tokom noćnih i jutarnjih sati, kada su temperature najniže, posuta so može imati slabije dejstvo, dodatno se povećava opasnost od nekontrolisanog kretanja vozila.

Snega na kolovozu ima mestimično u zapadnim jugozapadnim krajevima Srbije, a posebno na onim koji vode u više predele Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prijepolja, Sjenice i Ivanjice. ;

Slični uslovi vožnje očekuju se u timočkoj i negotinskoj krajini gde je potrebno obratiti pažnju na prevoje magistralnih puteva od Paraćina ka Zaječaru i Knjaževcu, kao i od Negotina ka Kladovu i Majdanpeku.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za teretna vozila, ali ih ima za putnička vozila.

Na graničnom prelazu Batrovci, putnička vozila na izlazu iz zemlje čekaju dva sata, dodao je AMSS.