Slušaj vest

Večeras je u Užicu tradicionalno zapaljen badnjak u prisustvu velikog broja vernika.

Čitav događaj je ispraćen trubačima, a na kraju su ljudi zaigrali i kolo.

Paljenje badnjaka u Užicu Izvor: Kurir/Z.G.

Badnje veče je poslednje veče Božićnog posta, a ujedno i porodični praznik i dan koji predstavlja veliku sreću, jer porodica na Badnje veče okupljena za posnom trpezom dočekuje dan rođenja Hristovog.

Na Badnji dan u pravoslavnim hramovima se služi liturgija, kao i večernja služba sa paljenjem badnjaka.

Badnjak je, po pravilu, mlado cerovo ili hrastovo drvo i kao simbol predstavlja drvo koje su pastiri doneli a pravedni Josif založio u hladnoj pećini kada se Isus rodio. Nagoveštava i drvo Krsta Hristovog.

Badnji dan i Božić nerazdvojni su ne samo zato što dolaze jedan posle drugog, već i zato što se dopunjavaju shvatanjima i običajima koje narod vezuje za njih.

Ne propustiteBeogradZAPALJEN BADNJAK ISPRED HRAMA SVETOG SAVE Okupio se veliki broj vernika da proslavi Badnje veče! Sledi ponoćna liturgija
Paljenje badnjaka ispred Hrama Svetog Save na Badnji dan
PolitikaVUČEVIĆ UNEO BADNJAK U PROSTORIJE SNS: Sačuvaćemo Srbiju i čuvati srpski narod ma gde da živi (VIDEO)
Screenshot 2026-01-06 151510.jpg
Bosna i HercegovinaBADNJAK DONELI ŽANDARMI NA KONJIMA Badnje jutro u Crkvi Svetog arhangela Mihaila u Centru za obuku MUP Republike Srpske (FOTO, VIDEO)
Badnjak.jpg
ZanimljivostiZašto palimo badnjak na Badnji dan? Crkva kaže da je običaj nastao rođenjem Isusa, a drugi ga vežu za staroslovensko božanstvo Svetovida
Paljenje badnjaka ispred Hrama Svetog Save na Badnji dan