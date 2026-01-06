Slušaj vest

Večeras je u Užicu tradicionalno zapaljen badnjak u prisustvu velikog broja vernika.

Čitav događaj je ispraćen trubačima, a na kraju su ljudi zaigrali i kolo.

Paljenje badnjaka u Užicu Izvor: Kurir/Z.G.

Badnje veče je poslednje veče Božićnog posta, a ujedno i porodični praznik i dan koji predstavlja veliku sreću, jer porodica na Badnje veče okupljena za posnom trpezom dočekuje dan rođenja Hristovog.

Na Badnji dan u pravoslavnim hramovima se služi liturgija, kao i večernja služba sa paljenjem badnjaka.

Badnjak je, po pravilu, mlado cerovo ili hrastovo drvo i kao simbol predstavlja drvo koje su pastiri doneli a pravedni Josif založio u hladnoj pećini kada se Isus rodio. Nagoveštava i drvo Krsta Hristovog.