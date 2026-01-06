UZ TRUBAČE I KOLO Više stotina građana u Užicu prisustvovalo paljenju badnjaka, pogledajte atmosferu (VIDEO)
Večeras je u Užicu tradicionalno zapaljen badnjak u prisustvu velikog broja vernika.
Čitav događaj je ispraćen trubačima, a na kraju su ljudi zaigrali i kolo.
Badnje veče je poslednje veče Božićnog posta, a ujedno i porodični praznik i dan koji predstavlja veliku sreću, jer porodica na Badnje veče okupljena za posnom trpezom dočekuje dan rođenja Hristovog.
Na Badnji dan u pravoslavnim hramovima se služi liturgija, kao i večernja služba sa paljenjem badnjaka.
Badnjak je, po pravilu, mlado cerovo ili hrastovo drvo i kao simbol predstavlja drvo koje su pastiri doneli a pravedni Josif založio u hladnoj pećini kada se Isus rodio. Nagoveštava i drvo Krsta Hristovog.
Badnji dan i Božić nerazdvojni su ne samo zato što dolaze jedan posle drugog, već i zato što se dopunjavaju shvatanjima i običajima koje narod vezuje za njih.