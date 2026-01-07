Slušaj vest

BANJA KOVILJAČA - Sastanak sa sveštenstvom, društveno-kulturnim delatnicima i parohijanima Banje Koviljače juče je održao episkop šabački Jerotej u parohijskom domu Petropavlovskog hrama u ovom poznatoim lečilištu. Vladika ih je, kako je saopštila Eparhija šabačka, upoznao sa pravnom borbom ove eparhije u očuvanju i obnovi stare koviljačke crkve posvećene Prenosu moštiju Svetog velikomučenika Georgija, koju su komunisti srušili 1948, pri kraju njene gradnje, a šezdesetih godina na njenim temeljima sagradili mlečni restoran ''Švajcarija''.

Prisutni su, kako je saopšteno, jednoglasno i bezuslovno podržali arhijereja i eparhijske institucije u borbi za obnovu porušenog hrama Svetog Georgija i apelovali na urbaniste i komisiju za planove Grada Loznice da, u skladu sa zakonima, prostor porušenog hrama, u budućem Planu generalne regulacije Banje Koviljače, opredele za verski objekat, a ne za kafanu, kako je predloženo prvobitno. Eparhija je saopštila i da su podršku dali dr Aleksandar Jokić, direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju ''Banja Koviljača'', dr Dragiša Stojković, predsednik Hadžijskog bratstva ''Podrinje'', Vladimir Vulović, predsednik Udruženja građana ''Banja Koviljača'', Ivan Popović, predsednik Crkvenog odbora i Mesne zajednice Banja Koviljača, Zoran Mirković, vlasnik Etno-sela ''Sunčana reka'', sveštenstvo, Crkveni odbor i ''svi parohijani Banje Koviljače''.

1/5 Vidi galeriju Episkop šabački Jerotej posetio Banju Koviljaču Foto: Eparhija šabačka, Privatna arhiva

Podsetimo, Eparhija šabačka oglasila se prošlog meseca saopštenjem povodom sudbine koviljačkog pravoslavnog hrama na ulazu u banjski park koji nikada nije završen. Tada su istakli da ''imaju obavezu i dužnost'' da upoznaju verni narod Banje Koviljače i širu javnost sa predlogom urbanista Grada Loznice da se, po novom Nacrtu plana generalne regulacije za naseljeno mesto Banja Koviljača, na temeljima i kripti stare koviljačke crkve podigne objekat sa ''ugostiteljskom namenom, npr. kafe' to jest kafana''. Gradnja crkve započeta je 1939. temelji osvećeni 1943, a srušena je pet godina kasnije. Bogomolja je bila zadužbina komandanta srpske vojske iz srpsko-turskog rata 1876/77, generala Ranka Alimpića i njegove supruge Mileve, i trebalo je da bude spomen-hram sa kriptom posvećen Prenosu moštiju svetog velikomučenika Georgija, a u sećanje na herojske žrtve vojnika Drinske divizije koji su živote dali na Gučevu, Drini i drugim bojištima.