VELIKI VATROMET NA BADNJE VEČE U Loznici svečano uoči najradosnijeg praznika
LOZNICA – Na Badnje veče tradicionalno je u porti stare lozničke Crkve Pokrova Presvete Bogorodice veliki broj građana prisustvovao osvećenju i paljenju badnjaka. Poštovanje tradicije nisu omeli temperatura u minusu, povremena ledena kiša i klizavi trotoari.
Osim uobičajenog pozdrava ''Srećno Badnje veče'', uzimanja slame i grančica cerovog drveta Lozničani su kod stare crkve uz kuvano vino mogli da uživaju i u raskošnom vatrometu, koji je najviše obradovao najmlađe. Za decu je u amfiteatru u crkvenoj porti priređeno pijukanje i nalaženje slatkiša u slami. Lozničko sveštenstvo je uz tradicionalnu poruku ''Mir božji, Hristos se rodi'' čestitalo Božić i svima poželelo što više zdravlja, sloge i ljubavi. Tačno u ponoć u ovom lozničkom hramu biće služena Sveta liturgija, kao i u devet ujutru na sam Božić, a potom će uslediti lomljenje česnice. Paljenje badnjaka upriličeno je i kod drugih lozničkih hramova, a veliki praznik obeležen je i u drugim crkvama širom Jadra kao i manastirima Tronoša i Čokešina.
U svim domovima Vukovog zavičaja sutra će svečano biti obeležen dan Hristovog rođenja uz neizostavnu česnicu i pečenicu, a mnogi će Božić obeležiti zajedno sa familijom i prijateljima.