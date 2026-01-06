Osim uobičajenog pozdrava ''Srećno Badnje veče'', uzimanja slame i grančica cerovog drveta Lozničani su kod stare crkve uz kuvano vino mogli da uživaju i u raskošnom vatrometu, koji je najviše obradovao najmlađe. Za decu je u amfiteatru u crkvenoj porti priređeno pijukanje i nalaženje slatkiša u slami. Lozničko sveštenstvo je uz tradicionalnu poruku ''Mir božji, Hristos se rodi'' čestitalo Božić i svima poželelo što više zdravlja, sloge i ljubavi. Tačno u ponoć u ovom lozničkom hramu biće služena Sveta liturgija, kao i u devet ujutru na sam Božić, a potom će uslediti lomljenje česnice. Paljenje badnjaka upriličeno je i kod drugih lozničkih hramova, a veliki praznik obeležen je i u drugim crkvama širom Jadra kao i manastirima Tronoša i Čokešina.