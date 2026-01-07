Slušaj vest

Ledena kiša, koja je padala celu noć i još pada, okovala je u led Užice, ali skoro celu Zapadnu Srbiju.

Užičani ne pamte kada je grad bio ovako zaleđen.

- Baš čudnog vremena. Pamtim da je u Užicu znao da bude sneg i po pola metra za Božić, a prethodnih godina moglo je da se sedi na terasi i pije kafa koliko je bilo toplo. Nisam zapamtio da je za Božić padala ledena kiša i da je sve okovano u ledu – kaže jedan stariji Užičanin Radoje Petrović.

Ledena kiša i sneg u Užicu na Božić 2026. Foto: Kurir.rs/Z.G.

Na kolovozima prvog reda su ekipe zimske slube održavanja i putevi su prohodni. Glavne ulice u gradu su prohodne u centru grada, dok je u višim delovima grada ledena kiša formirala led na ulicama i trotoarima, a automobile potpuno zaledila. Zbog toga je potrebna velika opreznost vozača, ali i samih pešaka.

Iz užičkih “Puteva” apeluju da na put deonicama kod Užica, Zlatibora, Bajine Bašte, kao i Nove Varoši, Priboja i Prijepolja kreću samo ako moraju i obavezno vožnju prilagode uslovima na putu.

Kurir.rs

