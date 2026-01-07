Slušaj vest

Najradosniji praznik Božić danas se slavi u domovima širom Srbije, a Lozničanin Momir Savić želi da podseti na to da je baš 7. januara, pre 83 godine prestaloda kuca srce jednog od najbriljantnijih umova u istoriji ljudskog roda. Naučnika, dobrotvora i humaniste, Nikole Tesle.

Savić je sinoć, na Badnje veče, uprkos temperaturi od minus dva i ledenoj kiši, u centru Loznice, nedaleko od spomenika Vuku Karadžiću, i ove godine postavio pano sa Teslinim likom. To redovno čini već nekoliko poslednjih godina sa željom da podseti na datum kada je otišao čovek bez koga današnja tehnologija i naš život sa njom ne bi bio moguć, bar ne na ovakav način.

1/5 Vidi galeriju Lozničanin Momir Savić svakog Božića odaje počast srpskom geniju Nikoli Tesli Foto: Kurir.rs/T.Ilić

- Tesla je bio briljantan naučnik, mnogo je zadužio čovečanstvo, a pritom je bio Srbin. On je rekao – Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina. Želim da podsetim sugrađane da je 7. januar godišnjica njegovog odlaska, a osim na Božić, ovaj pano na isto

mesto postavljam i 10. jula, na dan Teslinog rođenja. Ovo radim zato što niko drugi to neće, ali i zato da mladi znaju ko je Tesla. Nažalost, ima srednjoškolaca koji takvog čuvenog naučnika ne prepoznaju kada vide ovaj pano – rekao je Savić sinoć.

Tesla je preminuo 7. januara 1943. u Njujorku, u hotelskoj sobi u kojoj je proveo poslednjih deset godina života. Veći deo života proveo je u SAD, a njegovi pronalasci postavili su temelje savremene tehnologije. Njegovi najpoznatiji patenti obuhvataju oblasti elektrotehnike, mašinstva i bežičnog prenosa.

Zapisano je da je ostvario oko 300 patenata u 26 različitih zemalja s tim da sve svoje ideje nije patentirao. Procenjuje se da je imao oko 700 inovacija, od kojih mnoge kao patenti nikada nisu formalno zaštićene. Predvideo je brojne moderne tehnologije, uključujući bežični internet, mobilne telefone i radarske sisteme, konstruisao je indukcioni motor i polifazni sistem za prenos električne energije, koji je omogućio prenos struje na velike udaljenosti. On je i pionir radio-tehnologije i rane bežične komunikacije.

Savić želi da sačuva sećanje na velikog naučnika, a njegov pano nekoliko dana stajaće u centru Loznice

i podsećati na Teslu i dan kada je preminuo čovek koji je imao ideje daleko ispred svog vremena.