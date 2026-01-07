Slušaj vest

Vlasina je snežna, a trenutno na njoj pada kiša.

„Vlasina pruža mir i lepotu. Dani provedeni ovde su nezaboravni. Uživamo sa unukom na najradosniji hrišćanski praznik. Sneg na Vlasini poseban je to doživljaj. Unuk se sanka, pravi Sneška Belića“, kaže Vranjanac J. S. Njegova supruga D. S. ističe da unuku baš prija boravak na Vlasini.

„Čist vazduh, snega ima koliko treba pravo uživanje i pravi odmor. Božić je, radujemo se svi“, navodi D.S.

Dragan iz Beograda je poreklom sa Vlasine i uvek se rado vraća njoj.

„Porodično smo svake godine za Božić na Vlasini. Sećam se najranijih dana iz detinjstva kada sam sa roditeljima kod babe i dede provodio božićne praznike upravo na Vlasini. Tu sam sada sa unucima i učim ih običajima“, kaže Dragan.

I Ljiljana iz Leskovca je svake godine na Vlasini u vreme Božića.

Foto: Kurir.rs/T.S.

„Mnogo naših prijatelja je na Vlasini. Sa suprugom svake godine imamo istu želju da Božić provedemo ovde. Vlasina pruža nešto posebno zato je i volimo. Imamo vikendicu ovde i često smo na Vlasini. Prelepo je i zimi i leti“, navodi Ljiljana.

Destinacija za uživanje je zasigurno Vlasinsko jezero.

Netaknuta priroda i lepota koja krasi Vlasinu privlači i brojne turiste ne samo iz Srbije već i regiona.

Vlasinsko jezero se nalazi na teritoriji opštine Surdulica na oko 1.200 metara nadmorske visine. Izgradnja brane 50-ih godina prošlog veka je na položaju nekadašnjeg blata Vlasine stvorila jezero. Ono je najveće i najviše veštačko jezero u Srbiji, ukazuju dobri poznavaoci Vlasine.