Zbog izrazito niskih spoljnih temperatura i nepovoljnih vremenskih uslova, „Energetika“ d.o.o. prelazi od danas na režim neprekidnog 24-časovnog rada sistema daljinskog grejanja, kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje i održala optimalna temperatura u stambenim i poslovnim prostorima.

- Sve raspoložive tehničke i ljudske kapacitete usmeravamo ka tome da domovi naših sugrađana ostanu topli, uz kontinuirano praćenje rada sistema i brzo reagovanje u slučaju eventualnih poremećaja, poručuju iz kragujevačke "Energetike", koja toplotnom energijom snabdeva desetine hiljada domova i firmi.

Radijatori u Kragujevcu će do daljeg biti topli non stop.

Zbog izrazito niskih spoljnih temperatura i nepovoljnih vremenskih uslova, „Energetika“ d.o.o. prelazi od danas na režim neprekidnog 24-časovnog rada sistema daljinskog grejanja, kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje i održala optimalna temperatura u stambenim i poslovnim prostorima.

- Sve raspoložive tehničke i ljudske kapacitete usmeravamo ka tome da domovi naših sugrađana ostanu topli, uz kontinuirano praćenje rada sistema i brzo reagovanje u slučaju eventualnih poremećaja, poručuju iz kragujevačke "Energetike", koja toplotnom energijom snabdeva desetine hiljada domova i firmi.