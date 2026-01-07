Slušaj vest

Tradicionalnom vožnjom kroz Prokuplje, kamiondžije i bajkeri su građanima, posebno najmlađima čestitali Božić. Ovoga puta kolona je bila nepregledna, a polazna tačka je kao i ranijih godina bila benzinska pumpa na izlazu iz Prokuplja.

Završna tačka bio je Spomen park „Gvzdenom puku“ .

-Pre svega da iskoristim priliku u ime svojih kolega, i u svoje lično ime da svim građanima Prokuplja čestitam najradosniji praznik Božić. Hvaa svima koji su učestvovali u organizaciji i koji su donirali paketiće koje smo danas delili- kazao je Mark Stojičić.

1/5 Vidi galeriju Božić u Prokuplju 2026. Foto: Kurir.rs/B.R.

On je dodao da je ovo četvrta godina zaredom da se kamiondžije ovako okupljaju i da je svake godine sve više onih koji im se pridružuju.

- Želim da pozovem sve da nam se naredne godine priključe u što većem broju - pozvao je Stojčić.

Prvobitno je zamisao bila da se paketići, ukupno 300 koliko su skupili, dele u Spomen parku „Gvozdeni puk“ nakon tardicionalne vožnje kroz grad, ali je prcena Policijske uprave porkuplje bila da to nije bezbedno, zbog ogromne gužve koja će se stvoriti, pa su se paketići delili tokom vožnje.

A ovako je bilo u Kruševcu...