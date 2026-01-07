Slušaj vest

Iako hladan i pomalo siv, zimski dan izmamio je veliki broj porodica na Frušku goru, gde su padine bile prepune dece, sanki i dobre energije. Mnogi su odlučili da praznične dane provedu aktivno, pa su sa najmlađima krenuli put omiljenih izletišta kako bi uživali u snegu i sankanju.

Sudeći po registarskim tablicama, najviše je bilo Novosađana, ali su na Frušku goru stigli i brojni posetioci iz Srema – Rume, Sremske Mitrovice i Inđije. Primećen je i veći broj stranih državljana, među kojima i Rusi.

– Ovo je sada najradosniji deo praznika za decu, ali i za nas roditelje – rekla je jedna Ruskinja koja je sa decom uživala na sankanju.

Najveća gužva na Vencu

Najviše posetilaca zatekli smo na Vencu, gde su se deca neprekidno spuštala niz padine – na klasičnim sankama, ali i na modernijim varijantama poput kliski i „tanjira“. Dok su mlađi birali blaže nagibe, stariji i hrabriji okušali su se na strmijim padinama.

Svima je bilo zajedničko jedno – trčanje uzbrdo posle svakog spusta, kako bi se svaki minut na snegu maksimalno iskoristio.

I šetači pod punom zimskom opremom

Pored sankaša, Fruška gora bila je puna i onih koji su odlučili da dan provedu u zimskoj šetnji. Na stazama su se mogle sresti i manje grupe planinara, opremljenih za sneg i niske temperature.