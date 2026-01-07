LOZNICA – Tradicija nije izneverena iako vremenski uslovi nisu bili baš najidealniji za defile traktora i kamiona na Božić. Nisu odustali ni jedni ni drugi pa su oko 13 časova centralnim gradskim ulicama prošli najpre kamioni svih veličina, a odmah za njima i traktori, i jedni i drugi u znatno manjem broju nego minulih godina.

Nikola Guševac, predsednik Auto-moto udruženje Loznice, koje je sa Traktor klubom Loznica organizovalo defile traktorista, kaže da ih je bilo četrdesetak i posle okupljanja u Klupcima prošli su centrom Loznice. Zbog vremena i nevolja koje je prethodnih dana sneg doneo uglavnom žiteljima sela bilo je manje vozača, ali tradicija nije prekinuta pa je voženo i šestu godinu zaredom. Traktoristi su vozili od vašarišta kroz Klupce, valjevskim putem, Pašićevom, do ED Loznica pa onda do Bulevara Dositeja Obradovića, šabačkog puta i nazad na vašarište. Mnogi su bili ukrašeni srpskim zastavama i badnjacima, a defile je obezbeđivala saobraćajna policija. Jedan od traktorista je rekao da bi ih bilo sigurno mnogo više da nije muke sa snegom i strujom jer u nekim lozničkim selima domaćinstva već četvrti dan nemaju struju pa njihovim domaćinima nije baš bilo do defiela, inače, sigurno bi došli da nije tako. Ulicama su uz glasno trubljenje sirena protutnjali i kamioni, mnogi sa srpskim trobojakama, a u jednom momentu su se u gradu mimoišli sa traktoristima.