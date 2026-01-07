Slušaj vest

Na Božić, šorovima Sremska Rača ponovo su prošli vertepi – deca i mladi koji, noseći jaslice i pevajući božićne pesme, objavljuju radosnu vest o rođenju Isusa Hrista. Uz tradicionalni pozdrav „Hristos se rodi“, vertepaši su od kuće do kuće donosili duh praznika, radost i toplinu, a domaćini su ih dočekivali sa osmehom, darovima i lepim rečima.

Vertepi su jedan od najlepših i najstarijih božićnih običaja u Sremu. Naziv potiče od reči „vertep“, što znači pećina ili jasle, mesto Hristovog rođenja. Kroz ovaj običaj, najmlađi prenose poruku Božića – poruku mira, ljubavi i zajedništva – čuvajući tradiciju i povezujući generacije.

Foto: D.Š.

Malo selo velike tradicije

Sremska Rača je naselje u Srbiji, u sastavu Grada Sremska Mitrovica, u Sremskom okrugu, udaljeno oko 35 kilometara od Sremske Mitrovice. Selo se nalazi na uskom pojasu zemlje između reka Save i Bosuta, a prema poslednjim podacima ima oko 700 stanovnika.

Iako je reč o naselju koje je nakon izgradnje mosta preko Save, selo ostalo unutar nasipa – Sremska Rača neguje snažan osećaj zajedništva i čuvanja običaja. Upravo su Božić i Badnje veče pokazali koliko su meštani vezani jedni za druge.

Badnje veče u znaku zajedništva

Ove Badnje večeri, meštani Sremske Rače proslavili su praznik kao jedna velika porodica. Gotovo celo selo okupilo se na zajedničkom slavlju – pekli su se jaganjci i prasetina, čula se pesma, a druženje je trajalo do kasnih večernjih sati. Stariji i mlađi, porodice i prijatelji, zajedno su obeležili najradosnije hrišćanske dane, podsećajući na vremena kada su se praznici slavili skromno, ali srcem.

Dok su vertepi obilazili šorove, a božićne pesme odzvanjale selom, Sremska Rača je još jednom pokazala da duh Božića ne zavisi od veličine mesta, već od ljudi koji u njemu žive.