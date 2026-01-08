Slušaj vest

Korita reka širom Srbije, ali i u susednoj Republici Srpskoj i Crnoj Gori su puna i prete izlivanjem. Situacija sa rekom Drinom prati se iz sata u sat, naaročito zbog priliva velike količine vode iz planinskih reka i potoka, koji su napubili slivove Dervente, Rače, Pilice, Rogačice i Ovčinjske reke, kao i druga slivna područja.

Foto: Z.G.

U ušću reke Rogačice u Drinu došlo je do izlivanja, pa je omiljeno izletište celo pod vodom.

Foto: Z.G.

Kako se navodi na hidroelektrani Bajina Bašta su podignute tri ustave zbog nadolazećeg talasa. Ali, u odnosu na juče vodostaj Drine danas je 499 cm, što predstavlja pad sa 571 cm.

Čuvena Kućica na steni još uvek odoleva vodi koja već protiče kroz nju.

Foto: Z.G.

Kritično je i u Višegradu, gde je Drina na par metara da potopi čuvenu Ćupriju.

