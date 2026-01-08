Slušaj vest

LOZNICA - Do kraja dana očekuje se vraćanje električne energije na većem delu teritorije gde je struja nestala prethodnih dana, osim na nekoliko trafo stanica, izjavio je direktor ogranka Elektrodistribucije Loznica Darko Karapandžić na četvrtoj vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije održanoj danas.

Kako je sa sednice saopšteno obilasci mesta kvarova dodatno su otežani lošim vremenom, a 10.500 stanovnika trenutno je bez struje. JP ''Srbijašume'' poslalo je sekače na trase gde su grane oštetile dalekovode i do 19 časova će pokušati da puste napon u mrežu, dok objekti javne namene imaju struje. Razmatrana je i informacija o stanju reke Drina u mesnim zajednicama na teritoriji Loznice.

1/5 Vidi galeriju U Loznicu stižu agregati Foto: Gradska uprava

- ''Srbijavode'' su proglasile vanrednu odbranu na Drini i nema većih problema na teritoriji Loznice, ali je došlo do manjih izlivanja na nebranjenim deonicama. Ekipe ''Srbijavodа'' su na terenu i obilaze sve kritične lokalitete. Sektor za vanredne situacije je preventivno evakuisao stanovnike sa ugroženih područja, a iz ''Srbijavoda'' mole sve institucije da u javnost izlaze samo sa tačnim informacijama. Direktor ovog preduzeća Goran Puzović, podsetio je na problem kritičnog lokaliteta mosta u Jelavu, na starom putu koji je osnovni problem odbrane od velikih voda reke Jadar. Ukoliko plavni talas nastavi da opada u narednim danima situacija će se smiriti, a voda povući. Inače, voda nije ušla u kuće – saopšteno je sa sednice и navedeno da su u Loznici svi putevi u potpunosti očišćeni.

Država pruža punu podršku i pruža maksimalnu pomoć u saniranju posledica problema u snabdevanju električnom energijom. Na teren se upućuje značajan broj agregata, koji će biti raspoređeni najugroženijim područjima u skladu sa prioritetima nadležnih službi. Agregati će biti stavljeni u funkciju od 19 časova, ukoliko do tada ne dođe do potpune normalizacije snabdevanja električnom energijom, saopšteno je sa Štaba. Osim toga radi efikasnijeg prijavljivanja kvarova na elektro mreži na području grada Loznice, pored već aktivnih, pušteni су u rad i novi kontakt brojevi telefona - 066 807 99 40 и 066 808 72 31, koje građani mogu koristiti radi brže komunikacije i pravovremene intervencije nadležnih službi.

Sednici su pored članova Štaba, prisustvovali i Andrijana Mesarević, ministarka privrede i potpredsednica Vlade Srbije, Krsto Janjušević, direktor JP ''Srbijašume'', Biljana Komnenić, direktorka Elektrodistribucije Srbije kao i Dragana Lukić, gradonačelnica Loznice i komandant gradskog štaba za Vanredne situacije. Oni su danas obišli i teren u lozničkom kraju.