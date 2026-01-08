Slušaj vest

U čast Novogodišnjih i Božićnih praznika u Sinđelićevoj ulici 27. u Kruševcu organizovana je svečana manifestacija za decu i sve ostale stanare. Tako je prvi put od useljenja stanara u ovu zgradu, a neki kažu i od 1945 godine, Božić Bata podelio paketiće.

Stambena zgrada u Sinđelićevoj ulici br. 27, preko puta Autobuske stanice, useljena je 1979. godine, a jedan od prvih stanara je diplomirani mašinski inženjer Grujica Ljubisavljević, sada u penziji, koji je inicirao i organizovao ovaj program, a u zgradi obavlja i funkciju volonterskog upravnika.

1/8 Vidi galeriju Božić Bata stigao u Kruševac prvi put posle osam decenija Foto: Grujica Ljubisavljević

Zgradu je projektovalo i izgradilo GP „Jastrebac“, a sada je prvi put organizovan doček Nove godine i Božićnih praznika za decu do 15 godina. Svečanost je priređena u prostoriji stanara zgrade koja se nalazi u suterenu, istu je porodica Ljubisavljević preuredila za razne skupove, a sada namenski za ove praznike postavila tepih i okitila jelku. Veselje je počelo u 19:30 i trajalo do 22 časa. Blagajnik zgrade je bio Božić Bata, a Skupština stanara je kupila paketiće za mušku i žensku decu. Svirala je dečija muzika, melodija čuvene grupe „Kolibri“, emitovane su i druge pesme, a podeljene su i igračke za decu, koja su se igrala na tepihu. Obezbeđeno je posluženje, sokovi i slatkiši, za malu decu plastične igračke, a njihove igre su pratili roditelji koji su sedeli sa strane i sve to snimali.

- Roditelji dece, a i svi stanari su bili oduševljeni. Ovo je prvi put da se organizuje ovakav program od useljenja u zgradu, a pojedinci kažu i od 1945. godine. Došli su i stanari penzioneri čija su deca odrasla i tako smo združili sve komšije. Ispred prostorije u hodniku gde su liftovi je veliki prostor i u njemu su deca igrala odbojku i šutirala na gol. Zbližavanje stanara ima i funkciju podrške u rešavanju svakodnevnih problema, što do sada nije bio slučaj. Čak se mnogi nisu ni poznavali, niti pozdravljali. Ovo je veliki početak i svi traže da sličnih programa bude i ubuduće, a dogovorili smo se da sličnu manifestaciju napravimo i za Uskrs, a ovu prostoriju pretvorimo u klub stanara i mesto za druženje, kaže Grujica Stanisavljević.