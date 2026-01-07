Slušaj vest

UŽICE – Već nekoliko satisneg bez prestanka pada na teritoriji Zlatiborskog okruga. Sve raspoložive ekipe i mehanizacija su na terenu i efektivno rade na raščišćavanju puteva.

- Sneg pada jakim intenzitetom. Putevi se čiste, ali kako kamion prođe i pročisti tako novi sneg zatrpa očišćenu trasu. Dok mećava traje nemoguće je da na kolovozu ne bude snega. Angažovano je ukupno 14 kamiona, kao i teška mehanizacija, grejderi preko Debelog brda i Zlatibora, kažu za RINU u Putevima Užice.

Preko Zlatibora i Tare na snazi je zabrana saobraćaja za šlepere.

Na vozače se apeluje da svoju vožnju prilagode uslovima, ali i da bez preke potrebe ne kreću na put.

