Prvom snegu u Vranju u 2026. prethodila je slaba kiša koja je u tom gradu padala dva dana. Nakon kiše u Vranju od ponoći i sneg, najavili su meteorolozi prvog dana Božića

I dok je veći deo Srbije bio pod snegom u Vranju je za Božić, u poslednja 24 časa palo 26, 7 litara kiše po metru kvadratnom. Maksimalna dnevna temperatura izmerena u ovom gradu, prvog dana Božića bila je 10 stepeni, potvrdila je za Kurir Marija Stojković meteorolog Meteorološke stanice u Vranju.

Prvi sneg u Vranju

„Snežne padvine očekujemo od ponoći“, rekla je za Kurir meteorolog Marija Stojković.

Korito Vranjske reke koja protiče ispod Belog mosta u Vranju nabujalo je zbog velike količine padavina u prethodna 24 časa.

Podsećamo Vranje je zabelelo početkom oktobra 2024. pa su snežne padavine od ponoći bile prve u Novoj 2026.godini u tom gradu.



