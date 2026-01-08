Slušaj vest

Prvom snegu u Vranju u 2026. prethodila je slaba kiša koja je u tom gradu padala dva dana. Nakon kiše u Vranju od ponoći i sneg, najavili su meteorolozi prvog dana Božića

I dok je veći deo Srbije bio pod snegom u Vranju je za Božić, u poslednja 24 časa palo 26, 7 litara kiše po metru kvadratnom. Maksimalna dnevna temperatura izmerena u ovom gradu, prvog dana Božića bila je 10 stepeni, potvrdila je za Kurir Marija Stojković meteorolog Meteorološke stanice u Vranju.

Prvi sneg u Vranju Foto: Kurir.rs/T.S.

„Snežne padvine očekujemo od ponoći“, rekla je za Kurir meteorolog Marija Stojković.

Korito Vranjske reke koja protiče ispod Belog mosta u Vranju nabujalo je zbog velike količine padavina u prethodna 24 časa.
Podsećamo Vranje je zabelelo početkom oktobra 2024. pa su snežne padavine od ponoći bile prve u Novoj 2026.godini u tom gradu.

