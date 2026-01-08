Slušaj vest

U zgradi Opštinske uprave Trstenik, povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića, organizovan je svečani prijem za položajnika– prve bebe rođene u 2025. godini. 

Mali položajnici u opštini Trstenik Foto: Opština Trstenik

- Male položajnike, Luku i Matiju, dočekali smo sa toplim rečima i simboličnim poklonima, uz želje da odrastaju zdravi, srećni i okruženi ljubavlju. Tradicionalno, u porti hrama Svete Trojice, lomljena je božićna česnica sa srebrnjacima i krstićima, u duhu pravoslavne vere i
narodnih običaja i tradicije. Neka duh Božića donese mir, radost i slogu u sve domove, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoU nekim krajevima je Radovan prvi posetilac: Ovo su običaji koje položajnik treba da ispoštuje, to je duga tradicija
Položajnik.jpg
ZanimljivostiDa li položajnik može da bude ženskog pola? Sveštenik rešio večitu nedoumicu, a evo zašto su naši stari birali mušku decu
položajnik
ZanimljivostiKo prvi treba da pređe kućni prag na Božić? Deca vole ovaj običaj, a evo šta se poklanja malim položajnicima
309425_105745-bozic-ls_ls.jpg
DruštvoPOLOŽAJNIK DONOSI SREĆU I BLAGOSTANJE: Evo koje običaje treba da ISPOŠTUJE, veruje se da je jedan KLJUČAN za zdravlje tokom godine
1255-manputchristmastreefireplace450w1008759808.jpg
ZanimljivostiDOBRO PAZITE KOGA NA BOŽIĆ PRVO PUŠTATE U KUĆU! Evo šta POLOŽAJNIK treba da izgovori, a ovaj OBIČAJ mnogi ne znaju a VAŽAN je
Ruke lome pogaču, čaša vina, Badnji veče - kolaž fotografija