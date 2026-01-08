Srbija
SVEČANA PROSLAVA BOŽIĆA U TRSTENIKU: Praznik u duhu vere, tradicije i narodne radosti! Mali položajnici, prve bebe rođene u 2025, dočekane domaćinski (FOTO)
U zgradi Opštinske uprave Trstenik, povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika – Božića, organizovan je svečani prijem za položajnika– prve bebe rođene u 2025. godini.
Mali položajnici u opštini Trstenik Foto: Opština Trstenik
- Male položajnike, Luku i Matiju, dočekali smo sa toplim rečima i simboličnim poklonima, uz želje da odrastaju zdravi, srećni i okruženi ljubavlju. Tradicionalno, u porti hrama Svete Trojice, lomljena je božićna česnica sa srebrnjacima i krstićima, u duhu pravoslavne vere i
narodnih običaja i tradicije. Neka duh Božića donese mir, radost i slogu u sve domove, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.
