- Nije lako trčati po takvom vremenu, hladnom vazduhu i niskoj temperaturi. Što smo više odmicali bilo je sve hladije i klizavije, ali nismo odustali. Snagu nam je davalo i to što su nas ljudi iz automobila duž trase pozdravljali, a jedan vozač se čak zaustavio i sačekao nas da nam žute markere kako bismo bili još uočljiviji na putu. Od Loznice do Bijeljine istrčali smo za četiri sata što je za onakve vremenske uslove odlično vreme. Ispunio sam želju i uspeo da ponovo na Božić, naš veliki praznik, neko vreme provedem sa našom braćom tako da mi je srce puno – kaže maratonac Kikanović koji je u 11 časova krenuo od Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru da bi stigao na cilj, do hrama Svetog Đorđa u Bijeljini.