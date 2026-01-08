LJUBAV JAČA OD ZIME I LEDA: Loznički maratonac na Božić otrčao do Bijeljine da bude sa srpskom braćom s one strane Drine (FOTO)
Deonicu od 34 kilometra, koliko deli dva grada, istrčao je sa prijateljima Nikolom Stojnićem, Branom Miloševićem i Obradom Stevanovićem, uprkos hladnoći koja im je otežavala zadatak.
- Nije lako trčati po takvom vremenu, hladnom vazduhu i niskoj temperaturi. Što smo više odmicali bilo je sve hladije i klizavije, ali nismo odustali. Snagu nam je davalo i to što su nas ljudi iz automobila duž trase pozdravljali, a jedan vozač se čak zaustavio i sačekao nas da nam žute markere kako bismo bili još uočljiviji na putu. Od Loznice do Bijeljine istrčali smo za četiri sata što je za onakve vremenske uslove odlično vreme. Ispunio sam želju i uspeo da ponovo na Božić, naš veliki praznik, neko vreme provedem sa našom braćom tako da mi je srce puno – kaže maratonac Kikanović koji je u 11 časova krenuo od Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru da bi stigao na cilj, do hrama Svetog Đorđa u Bijeljini.
Kikanoviću je ovo treća godina uzastopno da je trčao do Bijeljine, a prvi put je to uradio pre šest godina. On je, inače, poznat po svojim trkačkim podvizima u kojima prevaljuje neverovatne razdaljine, a poslednji je izveo prošle godine kada je za 26 dana, od rodne Loznice do Hilandara, istrčao 918 kilometara radi prikupljanja sredstava za besplatan boravak dece u letnjim kampovima u Hilandarskom selu u Sirejinskoj banji.
Inače, kako je najavio, posle trčanja do Bijeljine, on će u Loznici, na Bogojavljanje ponovo plivati za časni krst
Kurir.rs