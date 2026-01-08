Slušaj vest

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, sve raspoložive službe i mehanizacija se nalaze na terenu, kako bi se što pre sanirala šteta nastale usled jakih snežnih padavina, koje su okovale valjevski kraj u proteklih 20 sati.

- Danas će biti održana sednica Štaba za vanredne situacije, kada će biti proglašena vanredna situacija, što će omogućiti da se angažuju svi privredni subjekti koji mogu pomoći da se normalizuje snabdevanje strujom na teritoriji grada Valjeva. Pod težinom vlažnog i teškog snega došlo je do lomljenja grana i obaranja stabala, koja padaju na vodove i stubove, što dodatno otežava rad na terenu i produžava prekide u snabdevanju električnom energijom- saopšteno je iz Gradske uprave.

Veliki broj sela je bez struje, ali ekipe Elektrodistrbucije Valjevo (EDS) su na terenu i očekuje se da će u toku dana biti otklonjen deo kvarova. U ovom trenutku 60 ljudi radi na otklanjanju kvarova na elektro-mreži, od čega je 30 u Brankovini. Ekipe vatrogasaca pomažu u krčenju popadalog drveća i granja, navedeno je u saopštenju za javnost.

U Valjevu na redovnom čišćenju snega svakodnevno radi kompletna mehanizacija preduzeća „Ingrapomni“, koje je po zaključenom ugovoru, zaduženo za zimsko održavanje puteva i ulica.

-Saobraćaj je otežan u Valjevu. Oba putna pravca ka Divčibarama su prohodna.Tek po prestanku padavina, putari mogu potpuno očistiti puteve, tako da se apeluje na građane da bez preke potrebe ne kreću na put- saopšteno je iz Gradske uprave.

