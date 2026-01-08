Slušaj vest

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 32 pregleda odraslih osoba (u toku dana 23, a preko noći 9 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno pet intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa neurološkim problemima, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode u Zavodu za urgentnu medicinu. 

Službi hitne pomoći u Kragujevcu je u prethodna 24 časa upućeno 246 poziva telefonom.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaSPASENO DETE U KRAGUJEVCU NA BADNJI DAN! Vatrogasci izbavili mališana iz zaključanog auta, pogledajte kako je to izgledalo (FOTO)
dete.png
SrbijaKRAGUJEVAC: Radijatori će do daljeg biti topli non-stop
Ruka proverava da li je radijator topao, na simsu prozora je šolja
Hronika"BIO JE POTPUNI MRAK, NOSILI SMO GA KILOMETRIMA NA DASCI!" Čovek upao u bunar u Kragujevcu, 13 vatrogasaca reagovalo: Teško je procesuirati šta smo doživeli
screenshot-20240618-143444.jpg
Hronika"UPOMOĆ, POMOZITE..." DEKA I PAS UPALI U BUNAR, VIŠE OD SAT VREMENA BILI ZAROBLJENI! Drama u Kragujevcu trajala satima, 13 vatrogasaca učestvovalo u spašavanju!
shutterstock_1317941096.jpg

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 58 terena (41 preko dana i 17 u toku noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 32 pregleda odraslih osoba (u toku dana 23, a preko noći 9 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno pet intervencija.
- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa neurološkim problemima, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode u Zavodu za urgentnu medicinu.
Službi hitne pomoći u Kragujevcu je u prethodna 24 časa upućeno 246 poziva telefonom. 