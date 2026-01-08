Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 58 terena (41 preko dana i 17 u toku noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 32 pregleda odraslih osoba (u toku dana 23, a preko noći 9 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno pet intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa neurološkim problemima, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode u Zavodu za urgentnu medicinu.

Službi hitne pomoći u Kragujevcu je u prethodna 24 časa upućeno 246 poziva telefonom.