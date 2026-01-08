Slušaj vest

Božićna povorka krenula je od carinskog terminala, a zatim se u dugoj koloni kretala kroz ulice Sremske Mitrovice, da bi vožnja završila u Laćarku. Uz zvuke sirena i zastave koje su se vijorile sa kabina, kamiondžije su na sebi svojstven način obeležile najveći hrišćanski praznik, unoseći prazničnu atmosferu i dozu nesvakidašnjeg veselja.

Građani su zastajali pored puta, mnogi su snimali mobilnim telefonima i fotografisali prizor koji se već nekoliko godina unazad ponavlja, pa ova vožnja polako prerasta u božićnu tradiciju lokalnih vozača.

Kako ističu učesnici, ovakvu akciju organizuju već više godina, a ideja je da se Božić obeleži na drugačiji, vedar način i da se ljudima, makar na kratko, izmami osmeh.

– Želimo da stvorimo lepu i veselu atmosferu i da zajedno obeležimo Božić, uz poruku zajedništva i dobre volje – poručuju kamiondžije koje su učestvovale u ovoj neformalnoj povorci.

Kolona kamiona izazvala je i veliku pažnju na društvenim mrežama, gde su se snimci i fotografije brzo delili, uz brojne komentare podrške i čestitke povodom Božića.

Božićna vožnja kroz Sremsku Mitrovicu i Laćarak još jednom je pokazala da se praznici mogu slaviti na različite načine, ali da su radost, zajedništvo i dobra energija ono što im daje pravi smisao.