Na graničnom prelazu Sremska Rača zabeležen je tek manji broj putničkih vozila, dok se na Batrovcima minimalno čeka prilikom izlaska iz zemlje.

Ulazak u Srbiju odvija se bez zadržavanja, kako za putnička, tako i za teretna vozila.

Iz JP „Putevi Srbije“ upozoravaju, međutim, da zbog niskih temperatura postoji povećana opasnost od poledice, naročito na deonicama koje prolaze uz reke, kroz kotline i klisure, kao i na mostovima i nadvožnjacima. Zimske službe su tokom celog dana i noći na terenu, a kritični putni pravci se neprekidno posipaju i čiste.

Na državnim putevima drugog prioriteta održavanja, kolovozi su vlažni u nižim predelima, dok snega mestimično ima u raskvašenom stanju, do pet centimetara. Takvi uslovi zabeleženi su na području Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Novog Pazara, Novog Sada, Pančeva, Požarevca, Požege, Subotice, Užica, Valjeva, Vranja, Zaječara i Zrenjanina.

Slična situacija je i na putevima trećeg prioriteta, gde se vozačima savetuje dodatni oprez zbog raskvašenog snega i klizavih kolovoza.

I dalje su na snazi zabrane za teretna vozila i šlepere sa prikolicom na pojedinim putnim pravcima, uključujući i Frušku goru, gde je zabrana za teretni saobraćaj još uvek aktivna. Ipak, dobra vest za putnike jeste da su putni pravci preko Fruške gore očišćeni i prohodni za putnička vozila, kao i deonica od Rume i Iriga ka Fruškoj gori.

Nadležni apeluju na vozače da na put kreću isključivo sa zimskom opremom, da prilagode brzinu uslovima na kolovozu i redovno prate obaveštenja o stanju na putevima, jer se zbog niskih temperatura poledica može pojaviti i na deonicama koje deluju suvo.