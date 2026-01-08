Slušaj vest

Da se divlje životinje ne plaše čoveka i malo-malo se nađu u naseljenim područjima, dvorištima kuća, na imanjima, ali i u samim gradovima u potrazi za hranom, više puta se pokazalo na delu. Tako je i ovog puta kamera u naselju Kolovrat kod Prijepolja snimila jednu divlju zverku kako upada u nečije dvorište.

Zabrinuti meštani Prijepolja i okoline i ranije su upozoravali da divlje životinje silaze sa planina i dolaze među ljude. Surovi zimski uslovi sada su dodatno doprineli tome.

- Lisica u kratkoj poteri, a potom odnosi kokošku. Divlje životinje sve češće se pojavljuju u naseljima - navodi se u opisu snimka.

Vrlo brzo na kameri se vidi i kako lisica hvata kokošku i odnosi je u svojim čeljustima.

 Kurir.rs/Blic/Instagram

