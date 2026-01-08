Slušaj vest

Primljeno je u bolnicu sedam dečaka sa teškim povredama šake zadobijenim eksplozijom petardi, u periodu od novogodišnje noći do sinoć, a isti broj dečaka zbrinut je ambulantno, izjavio je danas pomoćnik rukovodioca Klinike za dečiju hirurgiju, ortopediju i traumatologiju u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu Dragoljub Živanović.

"Sva deca koja su primlljena na lečenje imaju ozbiljne povrede jedne ili obe šake. Nažalost, neki prsti su nepovratno izgubljeni. Sve povrede nastale su eksplozijom petarde u ruci", kazao je Živanović novinarima.

Dodao je da je uprkos apelima lekara da se deci ne kupuju petarde ove godine bilo više povređene dece nego prethodnih godina. Prema njegovim rečima dečaci koji su zadobili povrede od eksplozije petardi imaju od 9 do 17 godina.