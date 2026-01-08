Tokom božićne noći stigla je lepa vest iz čačanskog porodilišta, jer je jutros u 5 sati i 35 minuta na svet stigao dečak Maksim, težak 3.800 grama.
MAKSIM JE PRVA BOŽIĆNA BEBA U ČAČKU! Mališan od grada dobio vredan dukat kao poklon
Lokalna samouprava Grada Čačka je odlučila da se, kao poklon, znak pažnje i podrška rađanju, dodeli dukat i za prvu bebu iz grada Čačka rođenu na Božić.
Zbog epidemije i zabrane poseta, porodilji su dukat uručili medicinski radnici Porodilišta Opšte bolnice Čačak.
- Grad Čačak i ubuduće će nastaviti praksu dodele dukata prvoj bebi rođenoj u Novoj godini, a od ove godine i prvoj bebi rođenoj tokom božićnih praznika, čime se dodatno naglašava značaj rađanja i porodičnih vrednosti, kažu za RINU u lokalnoj samoupravi.
Ovom simboličnom gestom Grad Čačak potvrđuje da kontinuirano pruža podršku roditeljstvu i najmlađim sugrađanima.
Kurir.rs/RINA
