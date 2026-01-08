Slušaj vest

Lokalna samouprava Grada Čačka je odlučila da se, kao poklon, znak pažnje i podrška rađanju, dodeli dukat i za prvu bebu iz grada Čačka rođenu na Božić.

Zbog epidemije i zabrane poseta, porodilji su dukat uručili medicinski radnici Porodilišta Opšte bolnice Čačak.

- Grad Čačak i ubuduće će nastaviti praksu dodele dukata prvoj bebi rođenoj u Novoj godini, a od ove godine i prvoj bebi rođenoj tokom božićnih praznika, čime se dodatno naglašava značaj rađanja i porodičnih vrednosti, kažu za RINU u lokalnoj samoupravi.

Ovom simboličnom gestom Grad Čačak potvrđuje da kontinuirano pruža podršku roditeljstvu i najmlađim sugrađanima.

Kurir.rs/RINA

