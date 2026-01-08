Slušaj vest

U selu Ljubanje, nedaleko od Užica, postoje brojne hrastove šume, ali dva hrasta, koje meštani zovu blizanci, postala su na neki način pravo čudo. Kod njih je i usred zime krošnja zelena sve do marta, dok kod ostalog drveća u šumama lišće poprima poznatu braon boju.

I sami meštani ne znaju tačno zbog čega je tako. Kažu da postoje brojne legende koje se prenose sa kolena na koleno.

- Ovde se nikada nije obrađivala zemlja. Veruje se da su tu sahranjeni ljudi, pa je greh prekopavati i orati tuda - kaže Lazar.

Prema jednoj legendi na tom mestu se odigrala bitka u Prvom srpskom ustanku.

Hrast blizanac u selu Ljubanje kod Užica

- Prema legendi tu su sahranjeni svi poginuli Turci iz te bitke, među kojima i dva brata blizanca - naveo je Danilo Stanojević, autor monografije "Ljubanje i Zbojštica".

Ima još jedna misterija kako tvrde pojedini meštani.

- Ovi čudnotvorni blizanci hrastovi imaju i isceljiteljske moći. Dovoljno je samo 10 minuta da budete ispod njega i oslobađa vas negativne energije - ubeđeni su meštani u nešto što nikada nije naučno dokazano.