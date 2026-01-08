Slušaj vest

LOZNICA – Na području Grada Loznice najviše problema i dalje prave kvarovi na strujoj mreži, vodostaja Drine je u opadanju, skoro metar niži nego juče, svi putni pravci su prohodni, normalno funkcioniše autobuski saobraćaj i nema ''odsečenih delova'' Loznice, rezime je današnje sednice Gradskog štaba za vanredne situacije. Zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović kaže da se situacija sa strujom bukvalno menja iz minuta u minut i da su ekipe ED Loznica sa kolegama koji su im pristigli u pomoć, neprekidno na terenu.

Jutros je bez struje bilo desetak mesnih zajednica, s tim da je juče u kasnim večernjim satima došlo do delimične stabilizacije stanja, ali su novi sneg, velika hladnoća i ledena kiša, ponovo izazvali kvarove na dalekovodima.

- Na terenu su sve ekipe i očekujemo da će se u toku dana situacija stabilizovati u najvećoj mogućoj meri. Od jutros je u radu pet agregata koji napajaju trafostanice i oko 1.500 stanovnika je tako dobilo struju. Imamo zbog nestanka struje problema u vodosnabdevanju sa pojedinih crpnim stanicama, ali su dva agregata ED Loznica ustupljena JP ''Vodovod i kanalizacija'' tako da je najveći deo teritorije grada Loznice, osim možda do osam odsto, snabdeven vodom. Na Štabu je odlučeno da za domaćinstva bude nabavljeno oko 200 agregata koji će im se deliti po prioritetima. Što se tiče vodostaja Drine znatno je povoljnija situacija, najnoviji parametri ukazuju da nivo reke opada i da za sada nema opasnosti od izlivanja na području Loznice gde ga je prethodnih dana bilo sporadično u nebranjenom delu, odnosno pojedinim vikend naseljima. Na području Loznice su svi putni pravci prohodni, a sve ekipe komunalnih preduzeća stalno su na terenu.Nažalost, očekuju se ponovo ledeni dani što ljudima i mehanizaciji znatno otežava rad na terenu - rekao je danas Gavrilović i naveo da je toku sednice dobijen podatak da je došlo do uspostavljanja snabdevanja strujom na teritoriji gornjeg Jadra.

1/8 Vidi galeriju Sneg u Loznici Foto: T. Ilić

U lozničkom kraju je u ponedeljak proglašena vanredna situacija, a veći broj sela od nedelje struju nije imao uopšte, ili tek povremeno, a mnogi su bili i bez vode. Iz gradske uprave su danas zamolili građane ''za strpljenje i razumevanje'' i saopštili da ''iako se susrećemo sa ozbiljnim izazovima u snabdevanju strujom i vodom, svim snagama radimo na tome da građanima obezbedimo bezbedan, stabilan i neprekidan pristup osnovnim uslugama''.

''Grad Loznica će, po stabilizaciji situacije, u potpunosti preuzeti odgovornost i analizirati sve okolnosti, dok su u ovom trenutku svi kapaciteti usmereni na hitno i operativno rešavanje problema na terenu. Sve raspoložive ekipe rade neprekidno, uključujući i radnike angažovane iz drugih delova Srbije, sa ciljem što bržeg otklanjanja posledica vanredne situacije. Grad je pokrenuo nabavku veće količine agregata za potrebe individualnih domaćinstava, u cilju ublažavanja posledica prekida u snabdevanju i pružanja podrške najugroženijim građanima'', stoji u saopštenju i navodi da se do kraja dana očekuje stabilizacija snabdevanja vodom.