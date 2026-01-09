Slušaj vest

Kabinet predsednika Vlade Srbije prof. dr Đure Macuta saopštio je da su u stalnoj komunikaciji sa nadležnim organima povodom situacije uzrokovane snežnim padavinama, kao i da su sve nadležne službe neprestano na terenu i rade na otklanjanju posledica.

Prema informacijama Sektora za vanredne situacije MUP-a, od 4. do 8. januara pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica imali su ukupno 54 intervencije, na kojima su bila angažovana 132 vatrogasca-spasioca sa 59 vozila, 18 pumpi i tri čamca.

Oni su evakuisali 22 osobe, imali jednu asistenciju ekipi hitne pomoći i šest drugih intervencija, a uklonili su 36 oborenih stabala i na 14 lokacija izvlačili vodu.

Usled obilnih snežnih padavina, vanredna situacija je na snazi u Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Vladimircima i delu teritorije opštine Prijepolje, navode iz Kabineta premijera.

Problemi sa snabdevanjem električnom energijom postoje u Kolubarskom, Mačvanskom, Borskom i Zlatiborskom okrugu, a ekipe Elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova na dalekovodima, trafostanicama i niskonaponskoj mreži, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Svi kapaciteti su angažovani kako bi se situacija normalizovala u što kraćem roku", navodi se u saopštenju.

Kada je reč o putnim pravcima, saobraćaj se odvija otežano, a ekipe preduzeća za puteve su na terenu i čiste puteve.

Najviše je problema u Mačvanskom i Borskom okrugu, dok su u Zlatiborskom okrugu svi regionalni i magistralni putni pravci prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano.

Iz Sektora za vanredne situacije upozoravaju na vremensku prognozu za danas, prema kojoj će na području Srbije biti jak mraz i padati sneg i ledena kiša, sa temperaturama u pojedinim delovima zemlje od minus 14 na severu, do minus deset na jugu i jugoistoku zemlje.