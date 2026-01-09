Slušaj vest

LOZNICA - Loznički Crveni krst organizovao je danas prvu ovogodišnju akcija dobrovoljnog davanja krvi i prvi put je održana u njihovim prostorijama, a ne u Vukovom domu kulture kao što je to bilo prethodnih godina. Prema rečima Borke Petković Jevtić, v.d. sekretara Crvenog krsta Loznica, sve buduće akcije biće održavane na tom mestu, a ona se nada da će doziv i ubuduće biti dobar po čemu je Loznica poznata.

- Akcije dobrovoljnog davanja krvi biće održavane svakog četvrtka u našim prostorijama, u ulici Marije Bursać br. 1, a osim mesta novo je i vreme, od 09:30 do 14:30. Zahvaljujući gradskoj upravi koja nam je pomogla renovirali smo deo prostorija, a uz njihovu podršku, pošto su u budžetu odobrena sredstva i za ovu godinu, nameravamo da taj prostor još bolje opremimo. Sada nam je sve mnogo jednostavnije, ovde nam je baza podataka, magacini sa motivacionim poklonima koje dajemo davaocima i ostalo. Ovako je sve na jednom mestu, a drago nam je što je prvi davalac, mlađi čovek, došao danas već u devet sati – kazala je ona i navela da su, kao i do sada, organizatori bili loznički Crveni krst i Institut za transfuziju krvi Srbije.

Za pet sati došao je 41 davalac, četiri su odbijena iz medicinskih razloga, krv je dalo njih 37, od toga četiri žene, a njih deset je to učinilo prvi put, rezultati su prve akcije. U Crvenom krstu Loznice kažu da im je drago što su se ljudi odazvali uprkos hladnom vremenu, ledu i snegu, i nadaju se da će i na novoj lokaciji rezultati biti dobri.