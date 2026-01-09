Slušaj vest

U selu Ljutovo tokom noći dogodio se težak incident u kojem je na imanju Slobodana Kudlika stradalo 12 ovaca, koje su, kako navodi domaćin, u visokoj bremenitosti i pred jagnjenjem.

Prema rečima vlasnika, ovce su rasporene i udavljene nakon što su tri psa preskočila ogradu i upala u tor. Na lice mesta izašao je veterinar koji je izvršio pregled i popisao identifikacione brojeve stradalih grla, a bila je prisutna i komunalna policija.

Najavljeno je da će leševi biti uklonjeni u saradnji sa Zoo vrtom, piše lokalni portal "Subotičke.rs"

Kako pišu, ovo nije prvi slučaj u selu - pre nedelju dana sličan napad zabeležen je i kod komšije, a meštani tvrde da se u poslednje dve nedelje psi učestalo pojavljuju i upadaju u torove.

Slobodan Kudlik ističe da se ovčarstvom bavi više od 20 godina i da od toga živi. Ulaganja u gazdinstvo realizovao je uz podršku programa Prosperitate, a gubitak ovaca za njega znači direktan udar na egzistenciju.

Materijalna šteta procenjuje se na najmanje 200 evra po ovci, što za 12 grla iznosi oko 2.400 evra, uz dodatni gubitak nerođene jagnjadi, koji značajno uvećava ukupnu štetu. Domaćin upozorava da šteta nije samo finansijska, već i dugoročna, jer su stradale ovce bile u reproduktivnom ciklusu.

Meštani Ljutova strahuju da bi se napadi mogli ponoviti ukoliko se hitno ne preduzmu mere kako bi se zaštitila stoka i sprečila dalja ugroženost seoskih domaćinstava.