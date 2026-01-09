Slušaj vest

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila ni na uzlazi, ni na izlazu iz zemlje, navodi se u saopštenju AMSS.

Produženo je radno vreme graničnog prelaza "Bački Vinogradi" - svakog petka, subote i nedelje do 11. januara prelaz će biti otvoren u vremenu od 7 do 22 časa.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

