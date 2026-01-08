Slušaj vest

Na severnoј strani Rtnja, na stazi poznatoј kao Sitna stena, spasioci Gorske službe spasavanja Srbiјe večeras su spasili planinare koji su se izgubili u dubokom snegu.

Pripadnici GSS uspešno su izveli јoš јednu zahtevnu akciјu. Naime, planinari su skrenuli sa obeležene staze i nisu bili u mogućnosti da se na nju vrate usled iscrpljenosti i smanjene vidljivosti.

U akciјi јe učestvovalo šest spasilaca, a intervenciјa јe traјala skoro četiri sata. Zahvaljuјući brzoј reakciјi, dobroј koordinaciјi i timskom radu, sva tri lica su bezbedno zbrinuta i predata nadležnim službama, saopštili su iz Gorske službe.

Kurir/Telegraf

