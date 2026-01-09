U ambulanti je obavljeno 37 pregleda odraslih osoba (u toku dana 18, a preko noći 19 pregleda). Na javnim mestima bilo je ukupno 9 intervencija. - Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa niskim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

