saopštavaju nadležni Zimska služba u prvom stepenu pripravnosti Iz JP ,,Urbanizam i izgradnja grada Vranja” prosleđeno je saopštenje za javnost da je zbog formiranja snežnog pokrivača na teritoriji našeg grada u noći između 7. i 8. januara 2026. godine, zimska služba preduzela potrebne mere.

U toku noći intervenisale su ekipe na ulicama prvog i drugog prioriteta, uklanjale sneg i vršile posipanje mešavine soli i rizle. Intervenisalo se i na opštinskim putevima, kao i na putnim pravcima prema selima. U narednim danima nastavlja sa pomenutim aktivnostima u cilju nesmetanog odvijanja saobraćaja na teritoriji grada Vranja. Zimska služba je trenutno u prvom stepenu pripravnosti, a ukoliko dođe do većih padavina prelazi se na drugi stepen pripravnosti koji podrazumeva 100% angažovanje predviđene mehanizacije.

Neophodno redovno uklanjanje snega i leda sa javnih površina

Nadležni apeluju da se sa površina javnih namena, kolovoza i trotoara, uklanjaju sneg i ledene naslage, kao i ledenice sa krovova.

Čišćenje snega i leda sa trotoara, ispred porodičnih, stambenih i poslovnih prostorija, vrše vlasnici i korisnici stambenih zgrada. Strogo je zabranjeno izbacivati sneg i led na ulice i druge javne površine.

U cilju obezbeđivanja uslova za bezbedno odvijanja saobraćaja i nesmetano kretanje pešaka, Odeljenje komunalne milicije i Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave apeluju da se sa površina javnih namena, odnosno kolovoza i trotoara, uklanjaju sneg i ledene naslage, kao i ledenice sa krovova.

„U skladu sa važećim propisima, čišćenje snega i leda sa trotoara, ispred porodičnih stambenih i poslovnih prostorija, vrše vlasnici i korisnici stambenih zgrada. Strogo je zabranjeno izbacivati sneg i led na ulice i druge javne površine. Vlasnik, odnosno korisnik zgrade, dužan je i da uklanja ledenice sa krova zgrade, naročito u slučaju kada je krov okrenut prema trotoaru, odnosno prema javnoj površini, jer ledenica može biti opasna po život prolaznika. U slučaju nemogućnosti uklanjanja ledenica, oni su dužni da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće prepreke kako bi se zaobišli potencijalno ugroženi delovi javnih površina“, navodi se u saopštenju.

U Vranju je jutarnja temperature u petak minus pet stepeni.