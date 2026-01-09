Slušaj vest

Održavanje saobraćajnica sprovodi se planski, najpre u gradskom jezgru, a potom i na seoskom području, na više pravaca istovremeno.

– Radovi se odvijaju po prioritetima. Prvo se čiste i održavaju ulice u centru grada, a zatim se organizovano radi na više pravaca ka selima. Trenutno imamo sedam mobilnih ekipa koje su angažovane na sedam različitih pravaca i radiće se sve dok se ne dođe do poslednje kuće – rekao je načelnik Štaba za vanredne situacije Gornji Milanovac Milorad Dimitrijević za agenciju RINA.

On je uputio apel građanima da pokažu strpljenje i pomognu službama na terenu.

– Apelujem pre svega na strpljenje, ali i na to da se vozila uklone sa parking mesta kako bi mašine mogle nesmetano da priđu i obavljaju posao. Time se radovi mogu završiti znatno brže i efikasnije – istakao je načelnik Štaba za vanredne situacije.

Dimitrijević je naglasio da će pomoć stići do svih građana kojima je potrebna i da su nadležne službe dostupne u svakom trenutku.

– Doći ćemo do svih, u to nema sumnje. Građani imaju telefone Štaba za vanredne situacije, moj lični telefon, kao i kontakte direktora javnih preduzeća. Do sada nikoga nismo odbili i svima smo pružili adekvatnu pomoć – zaključio je Dimitrijević.