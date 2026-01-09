Slušaj vest

Održavanje saobraćajnica sprovodi se planski, najpre u gradskom jezgru, a potom i na seoskom području, na više pravaca istovremeno.

– Radovi se odvijaju po prioritetima. Prvo se čiste i održavaju ulice u centru grada, a zatim se organizovano radi na više pravaca ka selima. Trenutno imamo sedam mobilnih ekipa koje su angažovane na sedam različitih pravaca i radiće se sve dok se ne dođe do poslednje kuće – rekao je načelnik Štaba za vanredne situacije Gornji Milanovac Milorad Dimitrijević za agenciju RINA.

On je uputio apel građanima da pokažu strpljenje i pomognu službama na terenu.

Sneg u Gornjem Milanovcu Foto: RINA

– Apelujem pre svega na strpljenje, ali i na to da se vozila uklone sa parking mesta kako bi mašine mogle nesmetano da priđu i obavljaju posao. Time se radovi mogu završiti znatno brže i efikasnije – istakao je načelnik Štaba za vanredne situacije.

Dimitrijević je naglasio da će pomoć stići do svih građana kojima je potrebna i da su nadležne službe dostupne u svakom trenutku.

– Doći ćemo do svih, u to nema sumnje. Građani imaju telefone Štaba za vanredne situacije, moj lični telefon, kao i kontakte direktora javnih preduzeća. Do sada nikoga nismo odbili i svima smo pružili adekvatnu pomoć – zaključio je Dimitrijević.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteDruštvoUŽIVO SRBIJA NA UDARU LEDENOG TALASA Haos kreće u 14! Snežna zver stiže iz Hrvatske a na udaru je prvo ovaj deo zemlje! Stižu 4 upozorenja i najgora kombinacija
sneg zima
BeogradNORDIJSKA MODA STIGLA U BEOGRAD! Nesvakidašnja scena u centru grada: Moj deda je stari Beograđanin, pričao mi da se klizaljkama spuštao do Slavije! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-09 105308.jpg
StarsMAJA VOLK ZAVEJANA U SELU BABE: Sneg do kolena, zaleđena kapija, ne može da napusti imanje: "Imam hrane za još dan dva"
Maja Volk
Društvo"JA SAM ODMAH OČISTIO ISPRED SVOJE KUĆE, DRUGI SEDE I KUKAJU" Paprene kazne za neočišćen sneg na trotoaru ispred kuće, zgrade ili firme
Čačak sneg.jpg
SrbijaGRAD PODSETIO VRANJANCE NA OBAVEZU ČIŠĆENJA SNEGA: Strogo je zabranjeno izbacivati sneg i led na ulice i druge javne površine
SNEG4.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Nijedne saobraćajke, ali je bilo pijanih i padanja, lakše povređeno šestoro
hitna pomoć noć
DruštvoOvu tečnost svi imamo u kući, a malo ko zna da odmrzava automobil za svega nekoliko sekundi! Evo kako najbrže očistiti led i sneg sa stakla i brava
profimedia-0937527694.jpg