Poznata poslastičarnica iz Varvarina je, povodom novogodišnjih i božićnih praznika, organizovala nagradnu igru za svoje verne potrošače, ona važi za jedan od najuglednijih ugostiteljskih objekata u ovoj pomoravskoj opštini, a ima tradiciju dužu od pola veka.

Izvlačenje srećnih dobitnika je održano, a kupone su izvlačili najmlađi posetioci. Prema rečima vlasnika poslastičarnice Jovana Savića, nagradni fond je ove godine bio veoma bogat i obuhvatio je LCD televizor Fox 25, toster, grejalicu i mikser.

Prvu nagradu, LCD televizor Fox 25, osvojio je Vukašin Milić, druga nagrada je pripala Jakovu Markoviću, treću nagradu je osvojio Mile Jakovljević, a četvrtu je dobila Bojana Simić. 

Foto: Poslastičarnica Proleće

Srećni dobitnici svoje robne nagrade mogu preuzeti u poslastičarnici. Vlasnik je uputio srdačne čestitke povodom 
praznika, izrazio zahvalnost svim potrošačima na dugogodišnjem poverenju i uspešnoj saradnji.

Ova poslastičarnica će i u budućnosti negovati tradiciju, kvalitet i narodne praznične običaje.

Kurir.rs

