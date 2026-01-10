Slušaj vest

U okviru manifestacije "Vranjske zimske filmske večeri", u periodu od 12. do 16. januara, biće organizovane projekcije filmova.

Prvog dana manifestacije, u ponedeljak, od 18 časova, publika će moći da pogleda film "Sunđer Bob – Prokletstvo pirata" dok će od 20 časova biti prikazan film "Jugo Forida".

Narednog dana, u utorak, 13. januara, od 18 časova na programu će biti film "Zootropolis 2", a od 20 časova film "Velika iluzija 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš".

Trećeg dana, u sredu, 14. januara, veče će početi filmom "Božićna mišolovka" od 18 sati, dok će film "Hajduk u Beogradu" publika moći da pogleda od 20 sati.

Četvrtak, 15. januar, biće rezervisan za film "Zlica – drugi deo", koji će biti prikazan od 17 časova, dok će u terminu od 20 sati uslediti film "Avatar: Vatra i pepeo".

Poslednjeg dana manifestacije, u petak, 16. januara, biće prikazana dva ostvarenja. Najpre od 18 časova dečji film "Šavoglavko i čudesna družina", a od 20 časova "Povratak Žikine dinastije".

Cena ulaznice za sve projekcije je 500 dinara. Ulaznice se mogu se kupiti onlajn i na biletarnici.