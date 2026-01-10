Slušaj vest

Kada dođu teška vremena potrebno je sa reči preći na dela i pokazati humanost. Sneg je u lozničkom kraju napravio velike probleme, po selima ljudi danima nemaju struje i život im nije lak. Na to su reagovali ovdašnji turistički radnici Rojal hoteli, vlasnika Dragoslava Nikolića i poznati turistički radnik iz ''Kraljevske banje'' Vladimir Vulović.

Zbog teške situacije izazvane vremenskim nepogodama u gradu Loznici i malozvorničkoj opštini Rojal hoteli, kako je objavljeno na društvenim mrežama, nude besplatan smeštaj u hotelima u Banji Koviljači i Malom Zvorniku za porodice sa malom decom koje nemaju električnu energiju.

Zainteresovane porodice mogu se javiti preko Štabova za vanredne situacije, ili na brojeve: 015-818010, 065-8855545 Rojal Spa, 015-471150, 065-8855603 Rojal Drina.

Vladimir Vulović Foto: Privatna arhiva

Isti potez povukao je i Vulović, turistički radnik i hroničar ''Podrinjske lepotice''. On je na fejsbuku objavio da pošto ljudi iz lozničkih sela već šesti dan nemaju struju, nudi par apartmana u Banji Koviljači za ugrožene porodice sa malom decom na korišćenje, bez nadoknade, dok se stanje u njihovim domaćinstvima ne normalizuje. Ugroženi se mogu javiti u inboks na njegovoj fejsbuk stranici.

Vulović je pozvao kolege ugostitelje da se pridruže i pomognu ljudima u nevolji.