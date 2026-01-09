Slušaj vest

Krdo divljih konja, usred zimske tišine i snežne beline, daleko od ljudskih očiju, snimljeno je na Zlatiboru — iako se na prvi pogled prizor čini veličanstven i gotovo bajkovit, ispod lepote se krije briga koja ne da mira.

Naime, kako je podeljeno na Instagram stranici "zlatibor_vesti", fotografija je nastala u mestu Vodica, nedaleko od Zlatibora, a na njoj se vidi kako konji slobodno koračaju pored puta, među visokim nanosima snega. Ispadaju gotovo radoznalo, kao da traže nešto.

"Da li imaju dovoljno hrane?" – pitaju se korisnici.

- Da li im tokom zime neko redovno donosi hranu ili pune hranilišta?

Iako se ne zna kuda krdo ide, jedno je jasno: zima ne bira, a prirodni izvori hrane u planini često su oskudni i nepredvidivi.

U takvim trenucima divlji konji zavise od dobre volje i ljudske pažnje.