Trstenik će do 2027. godine dobiti 89 kilometara moderne optičke infrastrukture, što će omogućiti uvođenje brzog interneta u 11 ruralnih naselja i osam osnovnih škola , izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk .

- Razmatrali smo dalje korake u realizaciji projekta i unapređenju digitalne infrastrukture u trsteničkoj opštini. Ova investicija će predstavljati važan iskorak u digitalnoj transformaciji opštine i povećanju standarda građana i mi smo zahvalni Vladi Srbije na podršci u ovom velikom poduhvatu - istakla je čelnica lokalne samouprave.