U centru Varvarina, povodom najvećeg hrišćanskog praznika Božića, održano je, po 4. put, tradicionalno lomljenje Božićne česnice, koje je i ove godine okupilo veliki broj dece i građana.

U česnici su se nalazila četiri zlatnika, koji simbolizuju sreću, zdravlje i blagostanje u godini koja je počela.

Česnicu je obezbedila Pekara "Stalać", tri zlatnika Opština Varvarin, a četvrti je dar Zlatare "Exclusive 585" iz Varvarina.

Lomljenje Božićne ćesnice, po četvrti put, održano u Varvarinu

Obred osveštanja Božićne česnice obavio je arhijerejski namesnik temnićki Ivica Svrzić, a prisutne je pozdravila predsednica opštine Varvarin dr Violeta Lutovac Đurđević, uz tradicionalni pozdrav - Mir Božji, Hristos se rodi.

Ovogodišnji dobitnici zlatnika iz Božićne česnice su Lena Jeremić iz Bošnjana, Miljan Milenović iz Sela Varvarina, Petar Mihajlović iz Varvarina i Nina Ćirić iz Bačine,

Tradicionalno lomljenje Božićne česnice predstavlja jedan od najlepših prazničnih običaja u Temniću, a organizator je Opština Varvarin, u saradnji sa Opštinskom bibliotekom Varvarin i Crkvenom opštinom Varvarin.