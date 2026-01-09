Slušaj vest

Nakon duge i teške bolesti u Skoplju je danas popodne preminula Vranjanka Adrijana Damnjanović – Simeonova.

Mlada žena čija bitka sa teškom bolešću ujedinila čitav Balkan. Činilo se da je uspela, lekari su je proglasili medicinskim fenomenom ipak recidiv bolesti nije joj dao mira. Uprkos neverovatnoj borbi ona je danas preminula i ostavila za sobom neutešnu ćerku, supruga, majku, brata i mnogobrojnu rodbinu i prijatelje.

Porodica se u ovim teškim momentima zahvaljuje svima koji su pomogli da se Adrijana leči u Atini najsavremenijim metodama. Svima koji su pomogli na bilo koji način, donacijama, podrškom ili rečima podrške.

Ova mlada žena ujedinila je ne samo Vranjance već čitav Balkan u borbi da se sakupi novac za njeno lečenje, a njen osmeh bio je motivacija mnogima da nastave borbu. Rođena je i detinsjtvo i ranu mladost provela u Vranju. Udala se i porodicu zasnovala u Skoplju. Večeras su ova dva grada u suzama jer se jedan mladi život ugasio prerano.