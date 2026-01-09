Slušaj vest

U stambenoj zgradi u Majdanpeku izbio je požar.

Hitnoj službi Opšte bolnice u Majdanpeku se javilo 20 osoba.

Dr Željka Pavlović Pobrić rekla je za RTS da niko od stanara koji su se javili lekaru nije životno ugrožen.

Dodala je da je sa predsednikom opštine dogovoreno da se osobama koje ne mogu da borave u svom stanu omogući smeštaj u bolnici.

"Svi su stabilni, dobro se osećaju, osim nekih manjih tegoba, u smislu gušenja, pritiska u grudima, što je i normalno zbog tolikog dima", navela je dr Pavlović Pobrić.