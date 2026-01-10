Slušaj vest

Crveni krst Sokobanja, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Niš, organizuje prvu ovogodišnju akciju dobrovoljnog davanja krvi u Sokobanji. Akcija će biti održana u sredu, 14. januara, u prostorijama Srednje škole "Branislav Nušić", u periodu od 8 do 15 časova.

- Poštovani sugrađani, i tokom zimskih, ledenih dana leče se ljudi kojima je krv jedina šansa za život. Ako date krv, poklonićete nekome život na početku Nove godine. Zato što ste spasili život, biće vam toplo oko srca i nećete osećati hladnoću. Učinite plemenito i humano delo - navodi se.

Krv može dati svaka zdrava osoba starosti od 18 do 65 godina, a u slučajevima dobrog zdravstvenog stanja i do 70 godina, telesne težine iznad 55 kilograma, sa telesnom temperaturom do 37 stepeni Celzijusa, uz prethodno odobrenje lekara. Muškarci mogu dati krv četiri puta godišnje, sa razmakom od tri meseca, dok žene mogu dati krv tri puta godišnje, sa razmakom od četiri meseca između davanja.

Na ovo obratiti pažnju

Ipak, iz Zavoda za transfuziju krvi podsećaju da postoje i najčešći razlozi za privremeno odbijanje davaoca, koji ne znače trajnu zabranu davanja krvi. Među njima su nizak nivo hemoglobina, povišen ili snižen krvni pritisak, kao i trenutna zdravstvena stanja poput prehlade, kijavice ili drugih blažih akutnih infekcija. Kod žena, privremeno odlaganje davanja krvi moguće je tokom menstruacije, trudnoće ili perioda dojenja.

Razlozi za privremeno odbijanje mogu biti i nedavno urađena tetovaža ili pirsing, konzumiranje alkohola, uzimanje antibiotika, nedavna vakcinacija, primljena transfuzija krvi, kao i skorašnji operativni zahvati ili stomatološke intervencije. U svim ovim slučajevima, davanje krvi se odlaže do potpunog oporavka i procene lekara da je davalac ponovo spreman.