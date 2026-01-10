Slušaj vest

Nađa iz Beograda koja je obišla nekoliko kontinenata ponovo je boravila u Portugaliji i to s razlogom. Bilo je to treće putovanje u Portugaliju i obilazak ove zemlje.

Portugalija, zemlja u koju je prvi put otišla decembra 2023., kada je njena odrednica bio grad Porto. U Portu je provela vikend. Portugaliju je obišla 2024. i 2025. Objašnjava zašto…

“Drugi put sam otišla u aprilu 2024. u regiju po imenu Algavre, južni deo Portugalije. Tačnije bilo je to u opštini Sagres gde sam bila na surfovanju na par dana”, navodi sagovornica Kurira Beograđanka Nađa Z. (27) I dodaje:

“I onda sam u decembru 2025.rešila da idem u Portugaliju još jednom, mada to nije bilo planirano kao “2023. I 2024. Tada sam bila sama na putovanju, a ovog puta je organizacija bila malo drugačija pošto su moja baš baš bliska drugarica i njen dečko kombi-kolima opremljenim kuhinjom i sobom za spavanje krenuli da obilaze Evropu. Ja sam decembra svakako htela da odem na more još jednom, a oni su već bili u Portugaliji onda smo se dogovorili da ćemo da se nađemo u blizini Porta, tačnije na kamping mestu sa bungalov kućicama. Mesto pripada opštini Vila Cha u severozapadnom delu Portugalije. Mesto je dvadesetak kilometara udaljeno od Porta”, kaže Nađa.

Na pitanje kako bi opisala Portugaliju i Portugalce ističe da je zemlja lepa sa svojim znamenitostima, a da su njeni stanovnici mirni i ljubazni ljudi.

“Malo su čini mi se povučeni, ali su jako gostoprimljivi, a Portugalija pogotovo Porto, pošto je Porto drugi najveći grad posle Lisabona, grad duše, mirniji grad, ima nešto romantično i neki poseban duh u sebi. Grad Porto je jako poznat po vinu. Porto vino nadaleko je čuveno”, objašnjava ova Beograđanka.

Za Kurir otkriva šta je najviše fasciniralo u zemlji na obali Atlantika

“Iskreno da su im plaže tako široke nema gužve pogotovo u decembru može da se izbegne najezda turista i turistička sezona.. Porto je koloritan grad pun boja. Nažalost sada je bilo kišovito vreme za razliku od prvog puta kada sam bila 2023. Tada je bilo jako sunčano pa su boje fasada zgrada jako blistale. I ono što mi se dopalo na njihovim zgradama oni imaju njihovu “mustar” šaru u plavo-beloj boji, ručno rađena pod nazivom Azulejos. Azulejos simbolizuju harmoniju, mir i vezu sa morem. Portugalci su puno kuća tako ukrasiili. Kuća nije jednobojna što se retko viđa u Evropi gde su kuće uglavnom bele, ili u kremkastoj boji”.

Nađa je obišla I Božićni vašar u Portu, jer je u tom gradu boravila uoči njihovog Božića. Čaša kuvanog vina je koštala od 3 do 5 evra.

Portugalija je zemlja koja izlazi na Atlantik i talasi su visoki i mnogo veliki i po veličini se razlikuju I drugačije deluju od talasa ostalih mora u Evropi koja su atraktivna za turiste , napominje Nađa upoređujući surfovanje u Kolumbiji I Šri Lanci sa surfovanjem u Portugaliji...

“U Kolumbiji I Šri Lanci tu su talasi bili baš mali. Kad sam bila ranije u Portugaliji u Algavre u gradu Sarges surfovanje nije bilo jednostavno, jer su talasi mnogo, mnogo veći”.

Što se hrane tiče u celoj Portugaliji mogu da se nađu kolači pasteis de Nata. To su mali kolačići koji su punjeni kremom od vanile. Koštaju između 1 i 3 evra. Oni su jako dobri I hladni i kada se naruče topli. Imaju dobru ribu bakalar. I ono što smo mi jeli to se zove “francesinhas”. To je kombinacija u kojoj se ređaju tost, sir, tost sir, a može biti i sa mesom, preko koga ide tost, a onda sir, a preko je jaje na oko i sve to je u jednom sosu sa paradajzom i pivom . Deluje sjedinjeno, kompaktno I ukusno. Kapućino je 2 do 4 evra. Portugalci imaju I specifično “zeleno vino”. Osvežavajuće mlado vino, od tek ubranog grožđa, koje nije nezrelo već naprotiv”, objašnjava Nađa Z. (27) iz Beograda.

Boravak u Portugaliji po povoljnim pristupačnim cenama

Nađa ističe da je let što se cene tiče platila jeftinije jer je bila van sezone. Putovanje do Prtugalije koštalo je 140 franaka. Kampovanje u bungalovu je 140 evra sa dve spavaće sobe kuhinjom toaletom I tuš kabinom.

“Tako da su moja drugarica I njen dečko mogli da borave I kod mene u bungalovu, da kuvamo zajedno, da koriste tuš kabinu.Jeftinije su I porcije u restoranu. Baš dobre porcije za ručak po osobi koštale su između 10 I 20 evra skuplje su 25 evra”.

Na pitanje šta bi preporučila ljudima koji vole da putuju zašto da obiđu Portugliju odgovara:

“Porto nije toliko živ grad, već mirniji, ali je dosta izbalansiran pošto ima puno toga da se vid u njemui. Porto je na obali Atlantika, a kroz grad protiče reka i možeš i brodom da se voziš i ploviš po reci. Ima puno parkića šarene obojene zgrade. Religiozan su narod dosta veruju imaju puno crkava. Tako da zemlja i Porto nakon boravka turistima ostavljaju utisak mirnijeg odmora”.

Da li postoje sličnosti i kakve su razlike između Srbije i Portugalije, Beograda i Porta objašnjava sagovornica Kurira.

“Ima dosta sličnosti po mentalitetu našem i njihovom, dosta poštuju veru, vole laganije funkcionisanje gostoprimljivi su vole da im dođu turisti. Nisam nikad iskreno imala loše iskustvo na ovom putovanju to je sličnost sa Srbijom i sa nama, pošto su i Srbi takvi.

Što se razlike tiče, ima razlike pogotovo u poređenju sa Beogradom. Beograd je jako živ grad danju, a posebno noću zbog žurki, Srbi vole da slave I tako…. Rekla bih za Portugaliju da iako ima puno toga da se vidi u toj zemlji mada ja nisam bila u izlazak tamo, ipak bih rekla da je dosta Porto mirniji grad nego Beograd. Beograd je stvarno grad za izlazak, a Portugalilja zemlja da je obiđeš I da se odmoriš na par dana”, zaključuje Nađa.

Portugalija se nalazi u Južnoj Evropi, na jugozapadu Pirinejskog poluostrva i obali Atlantskog okeana.