Na terenu je 16 ekipa Elektrodistribucije Srbije sa 84 radnika, uz podršku 11 predstavnika ''Srbija šuma'', koje su neprekidno na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi se u što kraćem roku normalizovalo snabdevanje električnom energijom na celoj teritoriji grada, dok je vodosnabdevanje normalizovano na celoj teritoriji Loznice . To je saopšteno posle danas održane, sedme vanredne sednice Gradskog štaba za vanredne situacije kojoj su prisustvovali и potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović, direktorka Elektrodistribucije Srbije Biljana Komnenić, a predsedavala je komandant Štaba, gradonačelnica Dragana Lukić.

Stanje na putevima je stabilno i nepromenjeno, prohodni su i u potpunosti očišćeni svi putni pravci, a nadležne službe su i dalje angažovane na terenu i prate situaciju. Tokom noći mehanizacija je radila na posipanju agregata, u skladu sa programom zimskog održavanja, a raspored čišćenja proširen je na sporednim putevima, kao i na dodatna 22 kilometra puteva treće i četvrte kategorije, saopšteno je sa Štaba. Održavaju se svi putni pravci i glavne saobraćajnice, proširuju se nepristupačni putevi i kontinuirano sprovodi čišćenje radi bezbednog odvijanja saobraćaja. Juče je čišćenje seoskih puteva rađeno u Koreniti, dok se danas nastavlja u selima Donji Dobrić i Ribarica, po zahtevu predsednika mesnih zajednica. Prioritet prvog reda u čišćenju trotoara je završen, dok se radovi na trotoarima drugog reda nastavljaju, navodi Štab. Sektor za vanredne situacije obezbedio je šest agregata, dok je od Republičke direkcije za robne rezerve zatraženo još šest agregata snage od 100 do 750 kW, u koordinaciji sa Sektorom za vanredne situacije (SVS) i EDS-om za Grad Loznicu. Ekipe SVS, policije i Dobrovoljnog vatrogasnog društva ''Loznica'' konstantno su angažovane.